In New York City Gisele Bündchen geht für das Klima auf die Straße

Auch das Top-Model Gisele Bündchen (39) setzt sich für das Klima ein. Am Freitag ging sie gemeinsam mit Freunden in New York City beim weltweiten Aktionstag auf die Straße, um für eine bessere Klimapolitik zu demonstrieren. Auf ihrem Instagram-Account postete sie nun von der Aktion ein Bild von sich, wie sie ein Plakat mit der Aufschrift "There is no Planet B" (zu Deutsch: "Es gibt keinen Planeten B") hochhält. Zusätzlich erklärte sie ihre Beweggründe.