Der Song "In My Feelings" des neuen Albums "Scorpions" läuft im Radio derzeit gefühlt auf Dauerschleife – bei der gleichnamigen Challenge, teilweise auch "Keke"-Challenge genannt, steigen Leute aus einem fahrenden Auto und tanzen neben diesem her. Auf Instagram, Twitter und Co. gibt es mittlerweile Zehntausende kurze Videoclips, in denen Männer und Frauen weltweit zum Drake-Lied tanzen – während ihr Auto in Schrittgeschwindigkeit weiterfährt.