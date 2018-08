In Museum aufgebahrt Aretha Franklin wird erst am 31. August beerdigt

Der Tod von Aretha Franklin (1942-2018, "Respect") hat die Welt bewegt. Am Freitag wurde bekannt, dass der Leichnam der Soul-Legende im Charles H. Wright Museum für afroamerikanische Geschichte in Detroit aufgebahrt werden soll. Nun steht auch fest, wann sich Fans dort von der "Queen of Soul" verabschieden können - am 28. und 29. August, zwischen jeweils 09:00 Uhr und 21:00 Uhr. Das berichtet das Branchenmagazin "Variety". Wie in den USA oftmals üblich, wird Franklin in einem offenen Sarg aufgebahrt.