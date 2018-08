Der "Europa-Park Express" bringt Besucher den Angaben zufolge in mehreren Metern Höhe durch den Park - Stationen sind unter anderem am Haupteingang und am Hotel auf dem Gelände. Im Gegensatz zu den Fahrgeschäften ist die Schwebebahn eher gemächlich unterwegs. Der Europa-Park beschreibt den Erlebniswert auf seiner Homepage mit der Kategorie: "entspannt". Alters- und Größenbeschränkungen gibt es nicht. Über den entstandenen Sachschaden kann der Europa-park noch keine Angaben machen.