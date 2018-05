In Luxemburg Máxima der Niederlande: Filmreifer Glamour-Auftritt

Was für ein Auftritt von Máxima (47) und Willem-Alexander (51) der Niederlande in Luxemburg! Das niederländische Königspaar hat beim offiziellen Staatsbesuch bewiesen, dass es sich filmreif in Schale werfen kann. Während Willem-Alexander im edlen schwarzen Anzug samt Fliege überzeugte, zog Máxima in ihrer dunkelroten Robe von Valentino alle Blicke auf sich.