In guter Nachbarschaft Prinz Harry und Herzogin Meghan: Zweitwohnsitz ist in Planung

Herzogin Meghan (36) und Prinz Harry (33) haben einen vollen Terminkalender. Und da es sich in ihrem eigentlichen Domizil, dem Kensington Palast im geschäftigen London, nicht so gut von den Strapazen erholen lässt, schaut sich das royale Paar offenbar nach einem Zweitwohnsitz um. Wie die britische Nachrichten-Seite "Gloucestershire Live" berichtet, sollen die beiden in der Region Cotswolds fündig geworden sein.