Kein Anschluss unter dieser Nummer Am Dienstag: Warnstreiks bei der Telekom in München

Nicht nur im öffentlichen Dienst wird um mehr Geld gekämpft, auch bei der Telekom will die Gewerkschaft Verdi mehr Lohn durchsetzen. In München sind deshalb am Dienstag Mitarbeiter zum Warnstreik aufgerufen.