Verdacht auf sexuellen Missbrauch Fürth: Polizei schnappt falschen Sanitäter

Fürth/Ingolstadt - Er gab sich als Sanitäter aus - eine Ausbildung dafür hat er aber offensichtlich nie gemacht. Jetzt ist der 19 Jahre alte Mann der Polizei in Fürth ins Netz gegangen. Beamte hätten den schon länger Gesuchten im Fürther Stadtteil Burgfarrnbach festgenommen, teilte die Polizei in Ingolstadt am Dienstag mit. Er sitze inzwischen in Untersuchungshaft.