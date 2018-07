Buffon war vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin an die Seine gewechselt. Für die Alte Dame absolvierte er in den vergangenen 17 Jahren insgesamt 656 Pflichtspiele. Mit Buffon hat PSG nunmehr fünf Torhüter unter Vertrag. Für den deutschen Nationaltorwart Kevin Trapp stehen die Zeichen damit mehr denn je auf Abschied. Alphonse Areola, vergangene Saison Stammtorhüter beim französischen Meister, kündigte bereits an, dass er in der neuen Saison nicht auf der Bank sitzen wolle.