In einem Schloss in Schottland Kit Harington und Rose Leslie: Keine "GoT"-Hochzeit ohne einen Mönch

Wenn schon, denn schon: Die beiden Serien-Stars Kit Harington und Rose Leslie (je 31) machen bei ihrer Ankündigung, ihre Hochzeit im Stile von "Game of Thrones" zu feiern, offenbar ernst. So soll das Paar nun sogar einen Benediktinermönch engagiert haben, der die beiden vermählt. Das will die britische Klatschseite "The Sun" von Freunden des Promipaares in Erfahrung gebracht haben.