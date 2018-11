Ein Stargast wie Arnold Schwarzenegger aber durchaus! Für ihn ist der Superstar der perfekte Stargast für diesen Event der Superlative: "Als Bodybuilder über die Kinoleinwände bis hin zum kalifornischen Gouverneur - Arnold Schwarzenegger verkörpert Motivation und Erfolg wie kein anderer", so Jürgen Höller. "Er hatte immer einen starken Willen und stets an seinen Zielen festgehalten. Und er hat es sogar bis zum Gouverneur geschafft. Wir freuen uns sehr, dass er die Olympiahalle bei unserem Persönlichkeitsentwicklungs-Event zum Beben bringen wird. Wir erwarten 10.000 Teilnehmer - alle mit den gleichen Zielen, Träumen und Visionen: mehr Geld verdienen, mit ihrem Unternehmen oder was ihre Karriere allgemein angeht stark wachsen und raus aus dem Hamsterrad. Wir zeigen ihnen im Rahmen des "Power Weekend", wie sie ihre Zweifel überwinden und neue Motivation finden können und wie sie ihre Ergebnisse in messbare Erfolge umsetzen. Wir helfen ihnen, ihren persönlichen Traum zu verwirklichen."