Fans machen sich Sorgen: Warum sieht der einstige Hollywood-Schnuckel so schlecht aus? Sein Gesicht wirkt eingefallen, sein Körper sieht mager und ausgemergelt aus. Am Sonntag landeten Johnny Depp (54), Schock-Rocker Alice Cooper (70) und Aerosmith-Gitarrist Joe Perry (67) in Berlin.