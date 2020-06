Damit meint der 50-Jährige freilich nicht, dass Weber seinen Job auf dem Rasen nicht verstehe. Er meinte vielmehr: Mit Dennis Erdmann, Aaron Berzel und dem umfunktionierten Daniel Wein befinden sich derzeit drei Kontrahenten weiter vorne in der Rangfolge. "Von dem her ist es so, dass Felix in der Warteschleife ist." Urlöwe Weber – bei seinem Herzensverein nur noch Bindenträger ohne Spielfeld.