Shop von Philipp Plein in München

Vorher wird (mit geladenen Gästen) am 14. Dezember die Boutique-Eröffnung gefeiert. Philipp Plein hat die Einladung an seine Gäste bereits verschickt, sie liegt der AZ vor. Der Designer wird mit seiner Familie vor Ort sein. Erwartet werden natürlich auch einige VIPs, darunter Sophia Thomalla, Verona Pooth und Noah Becker. Das Motto der Eröffnungs-Party dürfte speziell die Münchner freuen: "Philipp Plein is coming home". Der Münchner also mit einer Boutique "daheim".