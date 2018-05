Was alle verband, das fasste Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern hübsch zusammen, sei "das weiß-blaue Band zwischen Bayern und Israel", dessen Reißfestigkeit allenthalben betont wurde. Ob von Bayerns CSU-Wirtschaftsministerin Ilse Aigner oder SPD-OB Dieter Reiter. Was die Redner gleichfalls verband: die Sorge vor dem spürbar wachsenden Antisemitismus in Deutschland und, ja – auch in München. Und der Wille, diesen unmenschlichen Auswüchsen entschlossen entgegenzutreten.