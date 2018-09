Zuletzt schlug der Täter am Sonntagabend gegen 20.20 Uhr in dem Wettbüro in der Schleißheimer Straße in Schwabing zu. Er ging direkt auf den Tresen zu und sprach einen Mitarbeiter (26) an. Der verstand zunächst nicht, was der Mann von ihm wollte. Bis ihm der Fremde zu verstehen gab, dass er unter seinem Kapuzenpulli eine Waffe versteckt habe.