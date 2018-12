Oleg A. (32) war am 31. Oktober 2016 mit drei Freunden in der Ludwigsvorstadt unterwegs, als er an der Ecke Schwanthaler- und Schillerstraße mit dem Rocker in Streit geriet. Laut Staatsanwaltschaft wohl weil Lothar H. verhindern wollte, dass Oleg A. in der Nähe seines Autos gegen ein Absperrgitter uriniert.