In der Rolle der Anastasia Steele Peter Dinklage half Jamie Dornan beim Lernen für "Fifty Shades"

Das ist wahre Freundschaft. Schauspieler Peter Dinklage (49) half seinem Kollegen Jamie Dornan (36) beim Auswendiglernen des Drehbuchs. Eine eigentlich normale Geste unter Hollywood-Kollegen. Doch wie der "Game of Thrones"-Star in der "The Late Show with Stephen Colbert" verriet, handelte es sich dabei nicht um irgendeinen Streifen, sondern um den US-amerikanischen Erotikfilm "Fifty Shades of Grey".