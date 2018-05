Der Chef der Promi-Pizzeria H’ugo’s (und vom Tambosi am Hofgarten) hat Anfang des Jahres das anliegende Bekleidungsgeschäft Off & Co übernommen. Nach viermonatiger Umbauphase eröffnet er nun, zusammen mit Lebensgefährtin Melanie Fischer, die neue H'ugo's Wein-Champagner-Bar. Hier gibt es ab sofort von acht Uhr morgens bis drei Uhr nachts Pasta, Fisch und Fleisch – und natürlich sehr viel Vino.