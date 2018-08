In der "PBB Late Night Show" Natascha Ochsenknecht über ihren Ex: "Bei Tinder aktiver als im Haus"

Harte Worte: Natascha Ochsenknecht (54, "Augen zu und durch: Die Geschichte meiner Familie jenseits des roten Teppichs") hat in der "Promi Big Brother Late Night Show" über ihren Exfreund, den Profi-Fußballer Umut Kekilli (34), gesprochen und dabei kein Blatt vor den Mund genommen. "Ich würde sagen, er war bei Tinder aktiver als im Haus!", so Ochsenknecht in der Sendung.