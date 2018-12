Münchnerin wird Handtasche geklaut

Eine 63-Jährige hatte von Zuhause aus die Polizei verständigt, nachdem sie bei einem Spaziergang in der Lothstraße beklaut wurde. Unvermittelt trat ein Mann von hinten an sie heran und entriss ihr die Handtasche, in der sich Handy, Bargeld und Papiere befanden. Dabei wurde er offenbar von einem weiteren Mann unterstützt. Im Anschluss flüchteten die beiden. Das teilte die Polizei am Montag mit.