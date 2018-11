In der Geburtsstadt des Kings Donald Trump vergleicht sich mit Elvis Presley - und erntet Spott

Ob das so schlau war? US-Präsident Donald Trump (72, "Great Again!") hat mit seinem Auftritt am gestrigen Montag mal wieder für Aufsehen gesorgt. Der Grund: In seiner Rede vergleicht er sich mit keinem Geringeren als Elvis Presley (1935-1977). Und das ausgerechnet in Tupelo, Mississippi - der Geburtsstadt des King of Rock'n'Roll.