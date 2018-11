In der Freizeit gern allein Jim Carrey: Darum lebt er gerne ein abgeschiedenes Leben

In den vergangenen Jahren war es um Carrey als Schauspieler eher ruhiger geworden. Nun erklärte er, wie er seine Zeit am liebsten verbringt. "Ich liebe es zu lesen, zu malen oder an Skulpturen zu arbeiten. Und ich habe Dates", so der 56-Jährige. "Manchmal schlafe ich ein und wache in meinem Bett voller Farbe wieder auf. Manchmal male ich aber auch für Wochen nicht."