In der Farbe der Hoffnung Bayreuther Festspiele: Angela Merkel bleibt ihrem Stil treu

Der Besuch der Bayreuther Festspiele gehört jedes Jahr zum festen Sommerprogramm von Bundeskanzlerin Angela Merkel (64). Dafür unterbricht sie sogar gerne ihren Urlaub. Auch 2018 ließen sie und ihr Mann Joachim Sauer (69) sich die Eröffnung der traditionellen Festspiele bei hochsommerlichen Temperaturen nicht entgehen. Am Mittwoch, spätnachmittags, traf die CDU-Politikerin am Festspielhaus in der fränkischen Stadt ein.