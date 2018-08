Giesing - Lärm auf dem Balkon war es, der einen Familienvater am Samstagabend in der Chiemgaustraße in Obergiesing aufschrecken ließ. Er hatte mit seiner Frau und dem Kleinkind in der Wohnung bereits geschlafen, als ihn die Geräusche gegen 23.30 Uhr weckten. Der Mann ging in sein Arbeitszimmer, um dort nachzusehen. Dort stand er plötzlich einem Unbekannten gegenüber, berichtet die Polizei.