In der Dachauer Straße Neues Mural: Mexikanische Kunst für München

München - Eine bunte Fantasiewelt tut sich seit Neuestem an einer Hauswand in der Dachauer Straße auf. Surreale Objekte und Lebewesen sind auf dem 20 Meter hohen Kunstwerk zu sehen. Es ist das Zweite von insgesamt drei Murals des in Mexiko lebenden Künstlers Liqen, der zuletzt ein großes Wandbild an der Corneliusstraße nahe des Gärtnerplatzes geschaffen hat. (Lesen Sie auch: NYX-Hotel - Eine bunte Wand für Obersendling)