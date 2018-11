Fünf Spiele mussten sie zuletzt in zehn Tagen absolvieren, darunter die Partien in der Euroleague gegen die europäischen Topteams ZSKA Moskau und Olympiakos Piräus, dazwischen stets das Pflichtprogramm in der Bundesliga. Und dann diese weite Reise am Donnerstag nach Gran Canaria zum ersten Auswärtssieg in der Euroleague (89:74).