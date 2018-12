John Jürgens hat schon alle Weihnachtsgeschenke

John Jürgens, der Sohn Udo Jürgens, genoss den Abend mit seiner Frau Hayah: "Ich habe früher mit 14,15 Jahren selbst Ballett getanzt, sowohl Jazz als auch klassisch. Mit 18 Jahren war dann das Skifahren meine große Leidenschaft und ich habe das Ballett an den Nagel gehängt. Aber ich durfte sogar einmal an der Züricher Oper tanzen, das war natürlich ein Erlebnis. Deshalb freue mich heute hier zu sein, zumal unsere Tochter Lilli, die neun Jahre alt ist, gerade in Trudering im 'Nussknacker' mitspielt. Vom Christkind wünscht sie sich allerdings Schlittschuhe. Die Weihnachtsgeschenke habe ich schon alle zusammen, denn ich kann den Last-Minute-Stress nicht ausstehen."