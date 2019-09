Wo normalerweise die talentiertesten Opernsänger performen, saßen am Donnerstag Promis wie Viktoria Lauterbach, Sonja Kirchberger, Erol Sander, Uschi Glas, Philipp Lahm und Herzog Franz von Bayern. Lange hielt es die geladenen Gäste nach dem Dinner nicht auf den Stühlen. Als DJ Moritz Schleich den Bass aufdrehte und die Bühne so zur Tanzfläche machte, gab es für Yorck Otto & Co. kein Halten mehr.