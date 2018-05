Die Wirtschaftsprüfer von "Deloitte" belegen das Jahr für Jahr in ihrer Studie "Football Money League", in der sie die Umsätze der Fußballvereine und deren genauen Ursprung ermitteln. So setzen sich die Umsätze pro Saison hauptsächlich aus den Spieltagserlösen, den Medienrechten und den kommerziellen Erlösen zusammen.