In den sozialen Medien Stars trauern um Stephen Hawking: "Er schwebt jetzt über uns"

Er war unter anderem in einer Episode von "Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert" zu sehen, zudem hatte er in Folgen von "Die Simpsons" und "Futurama" Gastauftritte. Weitere Cameos in den TV-Serien "Cosmo und Wanda", "The Big Bang Theory" sowie bei der Show "Monty Python Live (mostly)" kamen hinzu. Auch an Songs wirkte der beliebte Wissenschaftler, der an der unheilbaren Muskel- und Nervenkrankheit ALS litt und dadurch auf einen Rollstuhl und einen Sprachcomputer angewiesen war, mit.