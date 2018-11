Glänzen konnte der Double-Sieger bei dem Pflichtsieg in Crailsheim allerdings nicht. In der ersten Halbzeit erarbeiteten sich die Münchner bereits einen 46:27-Vorsprung (15. Minute), schalteten dann aber mehr als einen Gang zurück. Die Gastgeber kamen so zurück ins Spiel und nach einem 11:0-Lauf sogar wieder bis auf einen Zähler (62:63) heran.