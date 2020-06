Mehr To-Go-Müll und Altpapier: Müllabfuhr hat viel zu tun

Der Kampf gegen den To-Go-Müll hat durch die neuen Hygieneregeln zuletzt einen unschönen Rückschlag erlitten. Weil die Lokale und Cafés so lange für Gäste geschlossen waren und stattdessen "To Go" verkauften, quollen Kaffeebecher, Plastikschalen und sonstiger Verpackungsmüll wieder überall in der Stadt aus den Straßenmülleimern. Die Straßenreinigung hat etliche zusätzliche Entleerungen gemacht, auch in den Grünanlagen und am Isarufer, teilt das Baureferat mit.