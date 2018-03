Demnach hat der Anbieter "Betfair" am Montag alle Wetten auf Bran Stark eingestellt, nachdem eine Welle verdächtiger Tipp-Abgaben ihn plötzlich zum Herrscher über Westeros gemacht hatte. Der jüngste Sohn von Ned und Catelyn Stark sei am Wochenende noch mit einer Quote von 14:1 bewertet worden. Nach der hohen Anzahl an Wetten auf ihn, hätte auch der Anbieter "Betway" am Montag keine andere Wahl mehr gehabt, als die Wette auf ihn auszusetzen, so ein Sprecher des Unternehmens.