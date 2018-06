Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Zeuge gegen 10 Uhr einen Mann gesehen, der einer Frau eine Waffe an den Kopf hielt. Anschließend seien beide in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verschwunden. Die war schnell mit starken Kräften vor Ort, auch viele Rettungswägen waren im Einsatz.