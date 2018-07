In Anlehnung an #MeToo-Debatte #MeTwo: Der Fall Özil sorgt für Twitter-Aktion gegen Rassismus

Nein, bei dem Hashtag "Me Two" ist dem Initiator Ali Can kein peinlicher Schreibfehler unterlaufen. Ganz bewusst hat der Deutsch-Türke das aus den USA so berühmte Symbol "Me Too" gegen Sexismus in der Showbranche abgewandelt, um damit den Alltagsrassismus in Deutschland anzusprechen. Die "Zwei" soll laut dem Gründer der "Hotline für besorgte Bürger", mit der er Vorurteile gegen Menschen mit Migrationshintergrund bekämpfen will, eine wichtige Botschaft vermitteln. Es ist sehr wohl möglich, dass zwei Herzen in einer Brust schlagen: "Ich fühle mich in Deutschland zu Hause. Habe hier Freunde, gehe hier arbeiten. Und gleichzeitig kann ich mich auch zu einer anderen Kultur oder zu einem anderen Land verbunden fühlen", erklärt Can in einem Video.