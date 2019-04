Impfen als Pflicht? Wegen mehrerer Masernausbrüche in Schulen hat sich diese Diskussion neu entzündet. Denn manchmal sind zu wenige Kinder immunisiert. Auch ein nationales Impfregister ist von Ärzten als Alternative vorgeschlagen worden. Wegen der Masern-Ausbreitung in Europa werben nun die EU und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gemeinsam fürs Impfen. Bei 80.000 Maserninfektionen in Europa habe es 2018 mehr als 70 Todesfälle gegeben.