"Freischütz" wird ab dem 1. Mai zum Braustüberl

Der wichtigste ist wohl der "Freischütz", Landshuts ältestes Wirtshaus in der Neustadt, das ab 1. Mai von der AG in Eigenregie als klassische Brauereigaststätte betrieben werden soll. Das zum Haus gehörende Hotel (bisheriger Name: "Marktschlösschen") soll unabhängig von der Gaststätte als Hotel Freischütz verpachtet werden. Bei allen geschäftlichen und ökonomischen Erwägungen habe die neue Konstellation beim Brauhaus vor allem auch eine emotionale Komponente. Saponjic: "Es ist eine Herzensangelegenheit. So viele Traditionsunternehmen haben wir in Landshut nicht. Daher ist es wichtig, nun eine regionale Lösung gefunden zu haben, die nachhaltiger ist, als wenn ein Externer eingestiegen wäre."