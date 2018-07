Die Quadratmeterpreise für eine 75 Quadratmeter große Wohnung in der Stadt reichen aktuell von 6.000 Euro in einfacheren Stadtvierteln wie Freimann bis hin zu Spitzenpreisen von über 14 000 Euro in sehr guten Vierteln, etwa in Harlaching (siehe auch Tabelle). In mittlerer Wohnlage, wie in Giesing, kann eine Wohnung mit 75 Quadratmetern schnell mal 600.000 Euro und mehr kosten.