Immobilienmarkt Wohnen in München: Die Gründe für die hohen Preise

Wohnungsknappheit in München - die Gründe

Dass preiswerter Wohnraum in der Landeshauptstadt Bayerns knapp ist, ist vielen Menschen bekannt. Diese Wohnungsnot wird durch Zweckentfremdung von Wohnraum und Umwandlung in Büroflächen noch verstärkt. Eine Zweckentfremdung bedeutet, dass eine Wohnung über acht Wochen im Jahr gänzlich an Touristen vermietet wird. Mietwohnungen werden in Ferienwohnungen umgewandelt, um viel Geld in kurzer Zeit zu erzielen. Die Deklarierung des Wohnraums als Ferienwohnung bringt den Wohnungseigentümern mehr finanzielle Vorteile gegenüber der Dauermiete. Da es in München wegen des vielfältigen kulturellen Angebotes das ganze Jahr über viele Touristen gibt, ist die Nachfrage nach Unterkünften konstant hoch. So können die Vermieter einer gut ausgestatteten Ferienwohnung in München locker 100 Euro verlangen. Während des Oktoberfestes oder großer Messen vervielfacht sich der Preis.