Immobilienfonds Investfinans AB Mit Immobilienfonds vom Bauboom profitieren

Investfinans AB: Alle Services aus einer Hand

So ist die Investfinans AB aus Schweden nicht nur Anbieter von Immobilienfonds, sondern unter anderem auch in den Bereich Immobilienberatung, Factoring, Vermögensverwaltung und Projektentwicklung tätig. Das Unternehmen ist seit 2006 am Markt aktiv, für 2019 ist der Börsengang geplant. Die meisten Objekte, in die Kaptalanleger investieren können, wurden im Rahmen der Projektentwicklung von Investfinans AB selbst errichtet. Nach der Fertigstellung der Projekte werden die entsprechenden Immobilien entweder von Investfinans AB in den eigenen Bestand übernommen oder stattdessen Investoren zum Erwerb angeboten. Anleger können entscheiden, ob sie in moderne und nachhaltig gebaute Bürohäuser investieren, die eine hohe Arbeitsplatzqualität beinhalten, oder alternativ in Objekte aus den Bereichen Hotels, Wohnungsbau, Seniorenheime und Gated Communities. Die Immobilien befinden sich meist in attraktiven Lagen, meist in den Hauptstädten der zentraleuropäischen Staaten sowie in Schweden, Norwegen oder Dänemark.