Immer noch in Therapie? Wieder neue Vorwürfe: Wo steckt eigentlich Kevin Spacey?

Und wie reagierte der Hollywood-Star? Im November 2017 ließ er US-Medienberichten zufolge über sein Team erklären: "Kevin Spacey nimmt sich die Zeit, die nötig ist, für eine Analyse und Behandlung." Kurz darauf wurde er in der Nähe der Meadows Klinik im US-Bundesstaat Arizona gesichtet. Es ist die gleiche Reha-Einrichtung, in der sich auch Harvey Weinstein gegen seine Sex-Sucht behandeln ließ. Letzte Bilder von Spacey - aufgenommen von Paparazzi - stammen ebenfalls aus November 2017. Seitdem fehlt quasi jede Spur von ihm.

Comeback ausgeschlossen?

Seine Social-Media-Accounts liegen seit Ende Oktober 2017 brach. Weitere Updates zu seinem Befinden gab es nicht. Auch ist nicht bekannt, ob er die Therapie erfolgreich abgeschlossen hat. Er hat sich vollständig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Im Sommer 2018 floppte dann sein jüngster Film "Billionaire Boys Club" an den US-Kinokassen. Zuletzt stärkten ihm überraschend zwei Damen den Rücken.

Sein "House of Cards"-Co-Star Robin Wright erklärte Ende August in einem Interview mit "Net-A-Porter": "Ich glaube, dass jeder Mensch die Fähigkeit besitzt, sich zu ändern. In dieser Hinsicht glaube ich auf jeden Fall an zweite Chancen, oder wie auch immer man es nennen will." Judi Dench (83, "Mord im Orient-Express") hat ihren "guten Freund" im September beim internationalen Filmfestival von San Sebastián in Schutz genommen und es kritisiert, dass er bei "Alles Geld der Welt" herausgeschnitten wurde.

Doch die neuen Vorwürfe wiegen schwer. Ein kalifornischer Masseur hat in Los Angeles Klage gegen Spacey eingereicht. Es soll sich um einen Vorfall im Oktober 2016 handeln. In den Gerichtsunterlagen, die "Deadline" vorliegen, heißt es, dass der Mann von Spacey massiv bedrängt und dabei auch unsittlich berührt worden sein soll. Der Schauspieler soll den namentlich nicht genannten Masseur sogar mit seinem nackten Körper den Ausgang versperrt haben. Ein Comeback für Spacey scheint damit noch mehr in weite Ferne gerückt zu sein.