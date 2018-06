"Immer noch in Schockstarre" Abi Ofarim: Nun spricht seine Lebensgefährtin über seinen Tod

Sie will ihr Trauer-Tagebuch veröffentlichen

Die Monate vor seinem Tod pflegte Schmidt ihren Lebensgefährten - rund um die Uhr. Während dieser Zeit führte die 53-Jährige ein Tagebuch, was sie nun veröffentlichen will. Mit ihren Erlebnissen will sie anderen Angehörigen Mut machen: "Man muss keine Angst haben, einen Sterbenden zu begleiten. Es ist so wichtig, dass er aufgehoben ist", so Schmidt.