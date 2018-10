Immer mehr Schüler Prognose: An Bayerns Schulen fehlen Hunderte Lehrer

So liegt der Bedarf nach Berechnungen der Kultusministerkonferenz (KMK) schon vom kommenden Jahr an über dem Angebot. Den am Donnerstagabend veröffentlichten Zahlen zufolge müssten 2019 mindestens 5.230 ausgebildete Lehrkräfte eingestellt werden, um den Bedarf an den Schulen decken zu können. Zur Verfügung stehen der Prognose zufolge aber wohl nur 4.890 Absolventen – eine Lücke von 340 Stellen. Dieses Defizit werde bis zum Jahr 2025 im Freistaat auf 2.560 ansteigen.