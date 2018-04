«Raketen werden kommen» Trump droht Russland mit Militärschlag in Syrien

Das Säbelrasseln der großen Akteure im Syrienkrieg wird immer lauter. US-Präsident Trump wendet sich auf Twitter an Russland und kündigt einen Angriff in Syrien an. Russland hatte zuvor gedroht, amerikanische Raketen abschießen zu wollen.