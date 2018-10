Kürzlich gingen sie auf die Straße, die geplagten Wirtshäusler. "Es ist an der Zeit ein Zeichen zu setzen," plakatierten Frauen aus der Branche im März bei einem "Trauermarsch" durch die Innenstadt. Vor Markus Söder demonstrierten 3.000 Gastronomen; der Gründer eines Heimatministeriums stieß denn auch sofort ein "Programm Heimatwirtschaften" an und versprach 20 Millionen Euro für Modernisierungszwecke. Zusammen mit dem Wirtschaftsministerium bietet der Gaststättenverband eine kostenlose "Blitzlichtberatung" an. Hier bekommen Dorfwirte betriebswirtschaftliche Nachhilfe und praktische Tipps, wie sie ihre Gaststuben beleben könnten, beispielsweise durch einen Mittagstisch für Senioren.

In München haben die zwei ÖDP-Stadträte im Stadtrat eine Anfrage laufen, die dem Erhalt von Gastwirtschaften als "Zentren des sozialen und kulturellen Lebens" gilt. Denn diese trügen erheblich zur Wahrung und Weiterentwicklung der Identität der Münchner Stadtteile bei. Insbesondere geht es um "Traditionsgaststätten, deren Räumlichkeiten von einer Nutzungsänderung bedroht sind". Leo Meyer-Giesow (ÖDP) vom Bezirksausschuss Milbertshofen erwartet bis zum 14. Dezember eine grundsätzlich positive Antwort von der Stadtverwaltung. Denn im April hat das Referat für Stadtplanung und Bauordnung zum Fall Weyprechthof bestätigt, "dass die Festsetzung der Schank- und Speisewirtschaft im Erdgeschoss zwingenden Charakter hat". Geplant ist hier ein Hotel.

Hoffnung auf eine neue Generation von Gastleuten

Dass mit einer solchen "Festsetzung" in der Bauplanung die eigentliche Tradition, das Besondere, das Bayerische eines ehemaligen Gasthauses noch längst nicht gewährt ist, weiß auch ein ökologischer Demokrat wie Meyer-Giesow. Letztlich sind doch wieder die Wirte gefragt. "Tradition bedeutet nicht, die Asche bewahren, sondern das Feuer weiterzugeben," meint der ehemalige Pater und Wirt Anselm Bilgri. Er hofft auf eine neue Generation von Wirtsleuten, "die im Blut das Feuer haben, das man braucht, um mit Hingabe Gäste zu bewirten".

Rettung winkt dem bayerischen Wirtshaus vielleicht erst dann, wenn sich überall in der Gesellschaft das Bewusstsein verbreitet, dass dieser Traditionsträger ebenso zur Geschichte und Kultur unseres Landes gehören wie der Bauer auf dem Bauernhof, das Kruzifix in Amtsstuben und das Amen in der Kirche.

