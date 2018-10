"Immer der harte Hund" Die Sportwelt trauert um Graciano Rocchigiani

Der "Tiger" ist traurig

"Ich kann es nicht glauben! Er war immer der harte Hund - und dann so etwas", erzählt Ex-Boxprofi Dariusz Michalczewski (50) der "Bild". Der "Tiger", der selbst zwei Mal gegen Rocchigiani angetreten war, erklärt weiter: "Am 8. Dezember sollte er mein Ehrengast bei einer Veranstaltung in Danzig sein. Oh, mein Gott - ich bin so traurig."