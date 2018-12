Unbeteiligter beschwert sich über unverhältnismäßigen Polizeieinsatz

Beim planmäßigen Halt am Münchner Ostbahnhof wurde der sichtlich betrunkene Mann bis zum Eintreffen der Bundespolizei vom Zugbegleiter und dem Landespolizisten am Gleis 7/8 festgehalten. Als der Festgehaltene am Bahnsteig urinieren wollte, wurde er von den mittlerweile eingetroffenen Bundespolizisten am Arm ergriffen und sollte zur Dienststelle gebracht werden. Dabei widersetzte sich der 31-Jährige der Staatsgewalt, ließ sich hinfallen und stieß dabei mehrmals mit dem Kopf gegen den Boden. Trotz Fesselung trat der Wohnungslose wiederholt um sich, so dass er von mehreren Beamten vom Bahnsteig weggetragen werden musste.