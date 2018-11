Im Zenith Ben Howard Konzert schlecht gemixt

Minimalistische Gitarren und Moll-Melancholie

Dass am Ende des Tunnels dennoch ein Licht leuchtet, zeigt sich schon beim Album-Opener "Nica Libres at Dusk", mit dem Ben Howard auch sein Konzert in der elend lang gestreckten Industriehalle des Zenith beginnt. Während er und seine Begleiter in der Strophe mit minimalistischen Gitarrenmotiven und flächiger Elektronik satte Moll-Melancholie erzeugen, lassen sie den Refrain in fast euphorischem Dur erstrahlen: ein Gefühl von Karibik in der Dämmerung. An langen Stativen hoch- und runterfahrbare Scheinwerfer, die was von leicht beschwipsten Straßenlampen haben, spenden dazu warmes Licht. Ebenso passend zum atmosphärischen Dräuen flimmern hinten stimmungsvolle Videos über die Leinwand. Schemenhafte Gestalten wechseln sich da ab mit nostalgisch gefilmten Blumenwiesen; oder eine Tür steht offen, führt aus dem dunkeln Inneren in einen hellen, heimelig lockenden Garten.