Im zartrosa Spitzenkleid Romantische Zeremonie im Garten: Mandy Moore hat geheiratet

Kündigt sich bald Nachwuchs an?

Moore und Goldsmith sind seit 2015 ein Paar, im September 2017 hielt der Musiker um die Hand der Schauspielerin an. Und wie geht es jetzt weiter? Moore verriet vor Kurzem, dass sie sich vorstellen könne, eines Tages Mutter zu werden. Ihre Rolle als Mutter in "This Is Us" sei ihr eine gute Übung gewesen und habe ihr die Augen geöffnet.